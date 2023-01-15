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Согласно данным британского издания Mirror, есть вероятность того, что Великобритания передаст Киеву ударные вертолеты, которые оснащены ракетами Hellfire. Речь идет о 4 единицах британских Apache – AH64 E.

В предстоящий пакет военной помощи для Украины будет входить 10 единиц танков Challenger 2 и 4 вертолета Apache – AH64 E с ракетным оснащением. Согласно заявлению британских военных, вооружение вертолетов Apache – AH64 E может за короткий промежуток времени уничтожать до 70 танков.

Как заявляют авторы издания Mirror, данные вертолеты способны изменить ход событий. Сообщается, что обучаться управлению британских вертолетов украинские пилоты будут на территории Великобритании. Техническое обслуживание AH64 E будет производиться на территории Польши.

Издание отмечает, что ВС России вооружены тысячами танков, поэтому четыре единицы вертолетов недостаточно. Однако после передачи Британией вертолетов Apache, другие страны Запада также могут последовать этому примеру.

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