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Как отмечают аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW – Institute for the Study of War), темпы наступления вооруженных сил Российской Федерации и штурмовых групп ЧВК «Вагнер» начали замедляться.

При этом отмечается, что из-за значительных потерь среди штурмовиков ЧВК «Вагнер», российское военное командование вынуждено отправлять на штурм Артемовска (украинское название Бахмут) кадровые части российской армии.

Сообщается, что американские аналитики пришли к такому выводу после изучения появившихся после 20 января новых видеороликов с кадрами боевых действий в районе Артемовска. Отмечается, что в штурме самого города по-прежнему принимают участие только штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», но в окрестностях населенного пункта были замечены подразделения российских десантников.

При этом американские аналитики сделали вывод, что появление российских десантников в окрестностях Артемовска может свидетельствовать о больших потерях среди штурмовых групп ЧВК «Вагнер».

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