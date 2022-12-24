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Российские ВС намерены покончить с поставками западного вооружения на Украину. Для этой цели они 25-26 декабря якобы собираются начать наступление с белорусской территории на Львов и Луцк, пишет портал “Военное дело” со ссылкой на некие неизвестные “инсайдерские телеграм-каналы”.

По данным источников, наступление будет осуществляться на целом ряде направлений. Также небольшая ударная группа сымитирует атаку на Черниговскую и Киевскую области, чтобы отвлечь внимание ВСУ и создать угрозу для столицы Украины.

Основные цели наступления – это выход к Ковелю и Сарнам, пресечение поставок оружия НАТО на Украину, а также создание угроз для группировки украинских войск в Одесской области и последующее продвижение к Приднестровью.

Напомним, что ни РФ, ни Беларусь официально опровергают любые попытки наступления и заявляют, что развертывание совместной группировки является оборонным мероприятием.

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