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Дмитрия Рогозина, экс-главу Роскосмоса, ранили в Донецке не случайно. Такое предположение сделал офицер Анатолий Матвейчук и другие военные эксперты, пишет МК.

Они считают, что атаку ВСУ спровоцировал именно сам Рогозин. Удар пришелся на гостиницу «Шеш-Беш» в столице ДНР, где Рогозин праздновал собственный день рождения.

Матвейчук отмечает, что устраивать праздник в городе, который находится под обстрелами – не самая лучшая идея. Нападений со стороны ВСУ пытают избежать даже лица меньшего масштаба. Например, Максим Фомин, ополченец Народной милиции Донецка, рассказывает, что ему вместо с сослуживцами регулярно приходится менять место пребывания.

Ополченец возмутился поведением Рогозина. По вине одного человека пострадало множество других, невинные люди оказались под риском смерти и последствия могли быть куда более плачевными.

Военный аналитик Владислав Шурыгин объяснил, почему удар был произведен именно по гостиничному комплексу. Вполне вероятно, что в кафе отеля был включен московский номер телефон. Но кто стал наводчиком, пока остается загадкой.

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