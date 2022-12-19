У России нет сил проводить крупномасштабные наступательные операции, поскольку наиболее боеспособные части уже “уничтожены”. С таким заявлением выступил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов – сообщает издание “Военное дело”.

Юсов добавил, что украинская разведка, основываясь в том числе и на агентурных данных, не видит каких-либо признаков, что ВС РФ формируют ударные группировки, подводят их к границам и линии боевого соприкосновения. По словам представителя ГУР, в то же время совсем исключать угрозу со стороны Москвы нельзя. При этом Юсов выразил уверенность, что в случае перехода российской армии к активным военным действиям, ВСУ узнают об этом заранее от своих западных союзников.

Ранее эксперты заявляли, что активные наступательные действия российская армия может начать, когда в зоне СВО закончится осенняя распутица, мешающая продвижению тяжёлой техники. При этом специалисты полагают, что зимняя кампания переломит состояние дел на фронте в сторону России – у армии страны достаточно резервов и техники, чтобы нанести ВСУ поражение.