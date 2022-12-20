Военный корреспондент Владлен Татарский сообщил, что разведчики российского отряда «Барс-13» захватили в плен украинских боевиков 80-й бригады, которых уличили в расстреле военнопленных российских солдат. Соответствующую информацию Владлен Татарский опубликовал в Телеграм-канале «А.Б. Добровольский live». Он отметил, что пленных украинских солдат передали в «соответствующие органы».

Татарский сообщает, что взятие в плен военнослужащих ВСУ был осуществлен разведчиками отряда «Барс-13» ВС РФ. Официального подтверждения данной информации от представителей Минобороны Российской Федерации на данный момент еще не было.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что украинскими боевиками намеренно были расстреляны пленные российские военнослужащие. Всего было расстреляно более десяти военных. По факту массового расстрела Следственным комитетом РФ было заведено уголовное дело.

Главой комиссии ООН, относительно расследования событий на Украине, Эриком Месе было сделано заявление, что на данный момент организацией ведется изучение видеозаписи с целью проведения расследования, касательно расстрелянных в Макеевке российских пленных военнослужащих.