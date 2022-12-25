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Тотальная экономия, на которую были вынуждены перейти жители Финляндии – это вина России, заявила глава правительства Санна Марин. Она высказалась в том духе, что РФ «шантажирует» не только Хельсинки, но и всю Европу поставками энергоносителей, передает издание “Взгляд”.

Финляндия действительно столкнулась с жестким экономическим кризисом, который стал следствием пандемии коронавируса и стремительным подорожанием газа и нефти. Правительство Марин разработало систему субсидий, однако для их получения необходимо пройти через бюрократический ад.

Власти Финляндии просят жителей страны экономно расходовать электричество и воду. Причем премьер пытается свалить ответственность на РФ, о чем она и заявила в своем поздравлении с Рождеством. Также Марин в очередной раз пообещала предпринять все усилия, чтобы смягчить воздействие энергетического кризиса на простых граждан.

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