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Пилоты украинских боевых самолётов способны проникнуть на территорию России на нанести удары по военным объектам. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире “Радио НВ”. Слова отставного военного приводит издание Pravda.ru.

Свитан отметил, что уверенности ему придаёт тот факт, что ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата “Стриж” (Ту-141) смогли нанести удар по аэродрому “Энгельс”, который расположен на удалении от линии боевого соприкосновения, в Саратовской области. Это говорит или о неудовлетворительной работе российских систем ПВО, или о высокой эффективности украинских военных, заявил Свитан и добавил, что подобный “трюк” вполне могут провернуть украинские лётчики на истребителях.

Полковник добавил, что в скором времени появятся новости о том, что “украинские лётчики работают по российским военным объектам на территории России”.

Ранее эксперты отмечали, что атака на аэродром “Энгельс” может подстегнуть ВСУ к новым подобным акциям. Отмечалось, что в распоряжении украинских ВВС есть довольно много тех же беспилотных “стрижей”. Однако вряд ли такие атаки завершаться успехом, ведь со стороны России уже были сделаны все соответствующие выводы.

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