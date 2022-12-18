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Папа Римский дал развернутое интервью для испанской газеты ABC, в ходе которого он заявил, что военный конфликт на территории Украины, по сути, является началом новой «мировой войны», которая не завершится в ближайшее время.

Понтифик заявил, что уже третий раз принимал у себя религиозных советников президента Украины, которые прибыли по личному поручению Владимира Зеленского. По его словам, он не видит в ближайшем будущем быстрого разрешения украинского конфликта, так как он является частью новой «мировой войны». Папа Франциск заявил, что в боевые действия уже вовлечены несколько сторон, которые преследуют свои личные интересы.

Папа Римский пожаловался испанским журналистам, что все его призывы к мирному урегулированию кризисной ситуации были попросту проигнорированы. Однако, по его мнению, роль церкви и ее священников во время боевых действий заключается в оказании помощи народу. Церковь не должна принимать одну из противоборствующих сторона, заявил Понтифик, мы должны сопровождать народ, который сам должен прийти к осознанию правильного выбора, который сможет положить конец конфликту.

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