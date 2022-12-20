В декабре этого года эксперты аналитического центра НАФИ вместе со Страховым домом ВСК провели исследование среди россиян на тему их наибольших страхов. Одним из самых распространенных опасений среди россиян в будущем году является возможность заболеть тяжелой болезнью (27% от опрошенных), а также страх потерять свои накопления (также 27%) и увеличение расходов, связанное с ростом инфляции в 2023 году (около 29%). А вот опасения по поводу конца света волнуют всего лишь 3% из опрошенных россиян.

Большая часть граждан Российской Федерации связывают наступающий 2023 год с какими-нибудь страхами, и только 8% от опрошенного количества россиян смотрят в будущее с оптимизмом.

Как отмечают эксперты центра НАМИ, в первую десятку наиболее распространенных страхов россиян также входят: опасения за будущее своих детей (причем доля женщин составляет 36% против 11% у мужчин), страх перед новой пандемией, вызванной вирусом COVID-19, опасения по поводу террористических актов, боязнь потерять работу, опасения по поводу своевременной выплаты взятых кредитов, а также возникновение существенного дефицита лекарственных препаратов и продуктов питания.