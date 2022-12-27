Вадим Устименко, боец танкового подразделения ВСУ, рассказал, что с момента начала СВО в руки украинцев попадало немало образцов боевой техники РФ. Но пользоваться ей практически никогда не удавалось.

Украинский боец отметил, что захваченные машины были почти всегда неисправны, а запасных частей для их ремонта на Украине нет.

Техника, которой требовался ремонт, и она еще была способна работать – это около 30 процентов. Все остальное, что удавалось захватить, было в состоянии хлама и требовало серьезного ремонта. Об этом пишет американское издание Washington Post.

Устименко рассказал, что если бы и были запчасти, ремонтные работы все равно сложно вести, так как на Украине регулярные перебои с подачей электричества. Нет и необходимых инструментов.