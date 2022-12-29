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Кирилл Буданов, возглавляющий разведку на Украине, в ходе интервью одному из европейских СМИ рассказал, что военные действия на данный момент зашли в тупик. Причина, по его мнению в том, что ни Россия, ни Украина не могут прийти к каким-то значимым успехам.

Буданов уточнил, что ситуация сейчас застопорилась и стоит на месте. Он отметил, что Россия находится в тупике.

Также глава ГУР считает, что в Кремле на данный момент решается вопрос о еще одной мобилизации. При этом на Украине достаточно ресурсов для того, чтобы двигаться вперед одновременно в нескольких областях.

Буданов рассказал, что Украина не может одержать победу сразу во всех направлениях. Но и у России это тоже не получается. Поэтому сейчас Киев ожидает очередных поставок более совершенного вооружения.

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