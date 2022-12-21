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К концу лета 2023 года украинская армия сможет “захватить Крым”. Такой прогноз дал бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Об этом сообщает “МК”.

По словам военного, чтобы вернуть полуостров, ВСУ необязательно идти в лобовую атаку – достаточно регулярно обстреливать важные российские военные объекты и пути снабжения. В частности, Ходжес указал на Крымский мост и сухопутный коридор, который пролегает через город Мелитополь. При этом экс-командующий добавил, что будь у Киева дальнобойные ракеты для систем HIMARS, то ВСУ уже могли бы “разбомбить каждый российский штаб”, а также склад с боеприпасами или транспортный узел в Крыму. Это сделало бы пребывание российских войск на этой территории невозможным.

Ранее в Киеве заявляли, что операция по возврату Крыма намечена на 2023 год. При этом многие эксперты сомневаются, что у ВСУ есть военные возможности для того, чтобы начать такую операцию.

Крым вошёл в состав России весной 2014 года. Основанием для этого стал референдум, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за “возвращение в родную гавань”.

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