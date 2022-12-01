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Для достижения задач специальной военной операции необходимо изолировать Украину и перекрыть поставки в страну западного вооружения. Это потребует проведения масштабных наступательных операций. Такое мнение высказал эксперт Владислав Шурыгин – сообщает издание “Военное дело”.

По мнению специалиста, российской армии нужно сформировать такую группировку войск, которая сможет вести боевые действия сразу на нескольких направлениях. Одной из приоритетных целей Шурыгин назвал разрыв коммуникационного узла через Львов – через него идёт поставка военной техники на Украину от стран Запада. Действующих резервов, которые задействованы в СВО, для такой задачи недостаточно, подчеркнул эксперт. Поэтому для формирования новых подразделений понадобится проводить дополнительную мобилизацию.

Шурыгин также обратил внимание, что военно-промышленный комплекс Запада ещё не вышел на необходимые объёмы, чтобы поставлять технику Украине “сплошным потоком”. Если это произойдёт, то “у нас возникнут очень серьезные проблемы”, добавил эксперт.

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