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Как сообщает «Московский Комсомолец», Пинхас Гольдшмидт, ранее занимавший пост главного раввина в Москве, дал интервью для издания The Guardian, в котором он выступил с призывом к евреям, покинуть в ближайшее время территорию Российской Федерации.

По мнению Гольдшмидта, в настоящий момент в российском обществе растет уровень антисемитизма, поэтому лучшим вариантом для российских евреев будет выезд из страны. По его словам, в скором времени именно евреев могут сделать «козлами отпущения» за все провалы и трудности, которые возникли в результате проведения специальной военной операции.

Бывший раввин Москвы заявил, что такое на территории России уже происходило не один раз. Он вспомнил об исторической эпохе конца правления Сталина, а также царскую Россию. При этом Московская еврейская религиозная организация отказалась комментировать высказывание Гольдшмидта, поскольку он выразил свое личное мнение, а также не является членом их организации.

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