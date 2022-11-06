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Военный журналист Александр Сладков рассказал о сложной ситуации, сложившейся для российских подразделений в Павловке под Угледаром. Он пояснил, что ВСУ, которые занимают половину населенного пункта, сумели подтянуть крупные резервы и оказывают ожесточенное сопротивление, передает издание «Царьград».

Вторую половину села контролируют морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота и подразделений специального назначения «Каскад». Сейчас они попали под мощный артиллерийский удар украинских боевиков.

Ранее командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский уже говорил, что российские ВС несколько поторопились входить в населенный пункт Павловка. Это, по его словам, стало причиной потерь, которых в ином случае вполне можно было избежать. Сейчас же морские пехотинцы фактически оказались в «огневом мешке».

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