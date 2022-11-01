31 октября в зоне проведения специальной военной операции были сбиты два вертолёта одной модели, принадлежащие разным сторонам конфликта. Как пишет издание “Русская весна” (“РВ”), такой редкий случай привёл к путанице в ряде телеграм-каналов. В некоторых сбитый российский вертолёт приняли за украинский.

Уточняется, что на границе Луганской и Донецкой народных республик был сбит Ми-8, “выполнявший задачи в интересах российской ЧВК”. После того, как вертолёт был подбит, лётчики пытались долететь до Николаевки, которую контролируют войска ВС РФ. Смогли они это сделать или нет, в публикации не уточняется.

Украинский Ми-8 был сбит недалеко от населённого пункта Константиновка. Вероятно, экипаж вертолёта не выжил. Во всяком случае, такой вывод можно сделать по фотографиям с места падения техники, уточняет “РВ”.