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Как сообщает издание «Военное дело», американскими специалистами был произведен подсчет приблизительной суммы, которую Российская Федерация тратит на проведение специальной военной операции на Украине. Они сообщили, что военные действия на территории Украины являются самыми дорогостоящими в Европе со времен Второй мировой войны.

Американские эксперты уточняют, что конфликт на Украине обойдется мировой экономике в достаточно кругленькую сумму – 2.8 триллиона долларов. А в современных реалиях, эта сумма является баснословной. Что касается Российской Федерации, то, по мнению американцев, специальная военная операция в сутки обходится в сумму, равную одному миллиарду.

Авторы материала подчеркивают, что правительство России не афиширует стоимость расходов на военные действия. Они приводят информацию издания Bloomberg, которое ранее заявляло, что в бюджете РФ за 2023 будет заложена немаленькая сумма на «секретные расходы». Журналисты издания предполагают, что приблизительный военный бюджет РФ составляет 112 миллиардов долларов. Однако, как и куда этот бюджет будет распределяться, они не могут дать объяснения.

 

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