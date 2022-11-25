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Как сообщает издание «Военное дело», известный военный аналитик Константин Сивков сделал заявление, что «заморозка» боевых действий в зоне специальной военной операции не сулит ничего хорошего для России.

Сивков уверен, что заявления некоторых экспертов о том, что приостановка активных боевых действий станет выгодна России из-за нарастающих противоречий между Украиной и странами Европейского союза, являются неверными. По мнению Сивкова, такими заявлениями некоторые эксперты просто пытаются оправдать сдачу российских интересов.

Военный аналитик напомнил всем, что если посмотреть на опыт боевых действий в первые дни СВО и недавний ракетный инцидент с упавшими ракетами на территории Польши, то можно смело сделать вывод, что НАТО не желает ввязываться в прямое военное противостояние с Российской Федерацией.

Эксперт также добавил, что затягивание конфликта или заморозка боевых действий может привести к поражению Российской Федерации.

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