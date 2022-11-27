Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики проявили “чудеса изобретательности”, чтобы атаковать флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва, пишет американское издание New York Times. Журналисты поясняют, что удар по кораблю наносился не предназначенным для этих целей ракетами.

В публикации, перевод которой представлен изданием “Московский комсомолец”, американцы написали, что ВСУ действовали как персонаж сериала “Секретный агент МакГайвер”. Для достижения своих целей он использовал любые средства, попадающиеся под руку.

Украинцы, по словам журналистов, якобы отбуксировали поближе к острову Змеиный французские САУ CAESAR на гражданских баржах, после чего атаковали и саму островную территорию, и крейсер “Москва”. Кроме того, в атаке якобы участвовали морские беспилотники украинского производства.

Авторы публикации также напомнили, что Киев сейчас использует противорадиолокационные ракеты AGM-88, которые адаптированы для запуска с советских истребителей МиГ-29. Впрочем, ни один из таких боезарядов еще не справился с задачей уничтожения российских РЛС, попадая в основном по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Вам может понравиться

Командир Ми-35 рассказал об особенностях применения вертолета в СВО на Украине

В Сети появилась видеозапись боевой работы на Украине российского вертолета Ми-35. Командир экипажа винтокрылой машины рассказал об одной важной ее особенности, не позволяющей противнику нанести ответный удар. Он пояснил, что

ГУР Минобороны Украины опровергло подготовку наступления со стороны Белоруссии 29 ноября

Украинские социальные медиа распространили слух о подготовке Белоруссией “нападения” на Украину 29 ноября. Главное разведывательное управление при Генштабе ВСУ опровергло эти “прогнозы”. Представители ГУР заявили, что какие-либо признаки формирования ударных

Народная милиция ЛНР: ВСУ прекратили попытки прорвать оборону

Глава пресс-службы 2-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Иван Филипоненко рассказал, что ВСУ разочаровались в своих попытках прорвать российскую оборону и перешли к исключительно разведывательным мероприятиям. Иногда они еще делают