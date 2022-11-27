Украинские боевики проявили “чудеса изобретательности”, чтобы атаковать флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва, пишет американское издание New York Times. Журналисты поясняют, что удар по кораблю наносился не предназначенным для этих целей ракетами.

В публикации, перевод которой представлен изданием “Московский комсомолец”, американцы написали, что ВСУ действовали как персонаж сериала “Секретный агент МакГайвер”. Для достижения своих целей он использовал любые средства, попадающиеся под руку.

Украинцы, по словам журналистов, якобы отбуксировали поближе к острову Змеиный французские САУ CAESAR на гражданских баржах, после чего атаковали и саму островную территорию, и крейсер “Москва”. Кроме того, в атаке якобы участвовали морские беспилотники украинского производства.

Авторы публикации также напомнили, что Киев сейчас использует противорадиолокационные ракеты AGM-88, которые адаптированы для запуска с советских истребителей МиГ-29. Впрочем, ни один из таких боезарядов еще не справился с задачей уничтожения российских РЛС, попадая в основном по жилым домам и гражданской инфраструктуре.