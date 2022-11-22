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Российская армия может начать крупное наступление на Украине уже этой зимой, когда прекратится осенняя распутица, мешающая передвижению военной техники. Не исключено, что это потребует пополнения личного состава ВС РФ. И следовательно, может начаться новая волна мобилизации. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Суконкин – сообщает “МК”.

Специалист спрогнозировал, что вероятно, вторая волна мобилизации в России придётся на начало будущего года. Суконкин также предположил, что крупномасштабное наступление на позиции ВСУ может начаться не на одном, а сразу на двух направлениях. По словам военного эксперта, ракетные удары, которые российские войска наносят по объектам энергоинфраструктуры Украины преследует цель склонить к Киев к мирным переговорам и закончить спецоперацию “техническими средствами”.

Однако, считает Суконкин, такие меры вряд ли приведут к полной победе. “Победа наступит только тогда, когда на горло врагу наступит сапог солдата”, – резюмировал военный эксперт.

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