Денежные средства Федерального агентства по туризму, выделенные на реализацию проекта на территории бывшей промышленной зоны «Горская», могут уйти через губернаторский офшор. Компании ООО «Горская», реализующей проект «Клуба 19», для выполнения обязательств придется тесно сотрудничать с ООО «Евро-Финанс», учредителем которого является зарубежный офшор.

В СМИ появилась информация, что Ростуризм выделит деньги на реализацию проекта в «Горской». Сообщается, что на территории бывшей промзоны будет построен элитный «Клуб 19» для губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и его окружения. Его планируют возвести вместо IT-кластера, запланированного ранее.

Реализация проекта будет проходить через юридическое лицо ООО «Горская». Буквально в прошлом месяце в состав учредителей юрлица вошло СПБРСОО «ЯХТ-Клуб Санкт-Петербурга», которое связано с Владимиром Любомировым. Именно с ним Смольный заключил соглашение о реализации проекта на территории «Горской» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел летом 2022 года. В рамках кластера планируется создание яхтенного порта с инженерно-технической инфраструктурой, многофункционального развлекательного центра, объектов туристкой и спортивной инфраструктуры, общественно-делового пространства.

Стоит отметить, что для реализации проекта на территории «Горской» необходимо обладать правами на земельные участки. На месте бывшей промышленной зоны, где будет реализовываться проект, находятся несколько компаний, у которых ООО «Горская», по всей видимости, будет брать земельные участки в аренду. Среди таких – компания ООО «Евро-Финанс», у которой имеется ряд построек в собственности, но нет прав на аренду земельного участка.

При этом ранее ООО «Евро-Финанс» взяло земельные участки в аренду у города. Так, прошлым летом в Комитет имущественных отношений (КИО) поступило заявление от ООО «Евро-финанс». Компания просила предварительно согласовать предоставление земельных участков по договорам аренды на 49 лет. Площадь первого участка составила 503 кв.м., а расположен он по адресу: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, Приморское шоссе, дом 140 Б, литера А3. Площадь второго участка – 476 кв.м., а расположен он по адресу: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, Приморское шоссе, дом 140 Б, литера АГ.

В качестве цели использования вышеуказанных территорий ООО «Евро-финанс» указало размещение на данных земельных участках объектов недвижимого имущества, принадлежащих заявителю на праве собственности. Так, на участке с литерой «А3» расположен склад (нежилое здание), площадью 458,1 кв.м., кадастровый номер 78:34:0444401:1097. На участке с литерой «АГ» расположен склад (нежилое здание), площадью 432,9 кв.м., кадастровый номер 78:34:0444401:1098.

26 ноября 2021 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования ООО «Евро-Финанса». Суд обязал принять решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка компании.

В ближайшее время может произойти два варианта развития событий. Первый – после получения разрешения ООО «Горская» сможет брать в аренду земельные участки «Евро-финанса», а деньги будут уходить через офшор «LEBRIDZHA LIMITED», который зарегистрирован по адресу: г.Белиз-сити, Белиз, Центральная Америка. Именно эта офшорная компания и является учредителем «Евро-финанса». Помимо того, не исключается, что ООО «Горская» для реализации проекта элитного «Клуба 19» войдет в состав учредителей «Евро-финанса», тогда деньги все равно будут уходить в компанию, зарегистрированную в Белиз-сити.

Таким образом выделенные Ростуризмом средства на реализацию проекта в «Горской» могут уйти через офшоры в зарубежные компании. Это в очередной раз указывают на возросший уровень коррупции в Петербурге при губернаторстве Александра Беглова.

Напомним, Санкт-Петербург за время управления Бегловым вошел в десятку самых коррумпированных регионов России.