Сообщается, что британцам дали несколько советов по выживанию во время холодной зимы.

Вместо привычных вещей жителям Великобритании специалисты посоветовали носить одежду, оснащенную батарейками или тепловыми системами. Некоторые также советуют приобрести самонагревающиеся столы для поддержки температуры дома.

Жителям Соединенного Королевства также дали совет по подогреву домашних тапочек в микроволновке.

Отмечается, что при включенном отоплении расходы британцев на коммунальные расходы возрастут на ¾.

Раннее сообщалось о том, что жители Франции также активно готовятся к холодной зиме. Отопительный сезон в стране сократили на месяц, а температура в домах и общественных местах упала на несколько градусов. Несмотря на это коммунальные платежи французов увеличились.