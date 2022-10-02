После заявления президента Украины о намерении вступить в НАТО французы испугались за свое будущее.

Данное заявление Зеленского было раскритиковано большей частью жителей Франции.

Народ надеется, что желание президента Украины не будет исполнено, ведь тогда это будет означать прямую войну с Россией.

Люди уверены, что Украина держится на плаву только при помощи Запада, которая когда-либо закончится. Также утверждают, что согласно закону Украину не смогут взять в НАТО, пока она находится в конфликте с Россией.

Люди не хотят, чтобы им угрожала ядерная война из-за Украины, они не хотят быть участниками не своего конфликта.

Раннее Зеленский заявил о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Однако, генеральный секретарь альянса подчеркнул, что на данный момент речь может идти только о финансовой помощи Киеву.