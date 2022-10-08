Читатели одного из известных французских изданий высказали свое недовольство президентом Байденом из-за его желания посеять хаос в мире.

Общество убеждено, что высказывания Джо Байдена о возможных ядерных ударах лишь рассеивают панику и страх на международной арене. Также жители Франции уверены, что президент США безжалостно использует украинских военных, чтобы сдержать силы России.

Французы заявили о том, что попытки Байдена переложить ответственность на Россию за все происходящее являются смешными и глупыми. Читателям очевидно, что именно политика США привела к тому, что мы сейчас имеем.

Французы говорят о том, что если бы не президент США и все его предшественники, то никакой ядерной угрозы не было бы. Ведь именно Америка является разжигателем конфликтов по всему миру.

Незадолго до этого Джо Байден поведал о том, что мир находится на пороге ядерной войны впервые с момента Карибского кризиса.