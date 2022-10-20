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Сообщается о том, что руководитель офиса президента России молил США не кидать Украины в противостоянии с Россией.
Данная информация поступила от конгрессмена Эрика Суолуалла.

Он сообщает о том, что Ермак во время встречи с конгрессменами Вашингтона умолял их выстоять и не кинуть Киев.

Суолуэлл уверен в том, что в случае победы республиканцев на выборах поддержка Киеву будет как минимум приостановлена.

Также одно из изданий сообщило о том, что президент США Байден пригрозил Зеленскому тем, что приостановит помощь Украине, если Зеленский не прекратит говорить о том, что финансирования и поставок вооружения от НАТО ему недостаточно.

Ранее сообщалось о том, что Кадыров поддержал решение Путина о введении военного положения на недавно присоединенных к России территориях.

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