Жительница Нью-Йорка, не разобравшись до конца в настройках приложения по поиску второй половинки, нашла молодого человека младше ее на четверть века. Об этом сообщает одно из американских изданий.

48-летняя американка после расставания с мужем решила попробовать что-нибудь новенькое. Женщина наслаждалась свободой, а подруга уговорила ее попробовать найти любовь в приложении.

Американка не стала устанавливать предпочтения по возрасту в приложении и таким образом нашла молодого любовника. Мужчине оказалось 25 лет и они сразу же понравились друг другу.

Раннее сообщалось о том, что в России впервые вышел веб-сериал с применением технологии по замене лица актеров. Такое произошло первый раз в истории.

Главным героем стал голливудский актер, оказавшийся в русской глубинке.