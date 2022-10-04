Украинские бойцы сейчас получают специальные знания в Великобритании. В рамках данной подготовки бойцов обучают техникам форсирования Днепра, чтобы осуществить захват Запорожской атомной электростанции. Об этом в эфире заявил Владимир Рогов.

По имеющейся информации, около пяти подразделений ВСУ были отправлены в Великобританию. Численность «учеников» около ста человек.

Также есть факты подтверждающие то, что украинские военные уже проходили обучение с целью захвата ЗАЭС.

Чуть раннее Владимир Рогов заявил, что непосредственно после специального обучения в Королевство военные вернулись в Запорожскую область в численности около пятисот человек.

Раннее сообщалось о том. что НАСА планируют отправить новейший агрегат на спутник Сатурна с целью его изучения.