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РИА Новости, сообщают о том, что Москва кардинально изменила свою тактику в проведении СВО. Россия начала наносить массированные удары, которых не было с самого начала СВО. Взрывы прогремели во многих городах Украины.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре. Российские военные поразили железнодорожные станции, ударили по важному логистическому узлу снабжения украинских войск.

Многие города Украины лишись водоснабжения и электричества.

Военные специалисты убеждены, что такие удары со стороны России могут кардинально изменить ситуацию на фронте.

Киев сообщает о том, что на данный момент крупные силы ВСУ стягиваются в направлении Запорожья.

Военные специалисты и эксперты убеждены, что в независимости от того, в каком направлении, по словам Киева, будут направлены силы ВСУ, это может быть всего лишь отвлекающий маневр. Реальный же удар будет нанесен в другом направлении. Это станет точно известно в течении ближайших недель.

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