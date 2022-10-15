Лидеры большинства западных стран просят Зеленского изменить политику и подумать о мирном разговоре с Россией.

РИА Новости сообщают, что президент США в одном из своих интервью сообщил о том, что Путин, по его мнению, вполне разумный политик. Байден уверен, что президент РФ ошибся по поводу Украины. Также президент США убежден, что применять на Украине ядерное оружие Россия не станет, но Пентагон «на всякий случай» разработал план на этот случай.

Америка недовольна тем, что Киев бесконечно жалуется на нехватку финансирования. Байден дал понять, что такая неблагодарность Зеленского не приведет ни к чему хорошему.

Большинство стран Запад убеждены, что Киеву необходима победа. Однако, Меркель считает иначе. Она уверена, что выстроить безопасный мир без участия Москвы нереально. Она призывает мировых лидеров серьезно относиться к словам Путина.

Президент Франции активно призывает Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Президент Украины активно стремится втянуть НАТО в конфликт, требует такого оружия, с каким киевские бойцы самостоятельно не справятся. Такая политика отталкивает Запад.