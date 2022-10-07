Мультипликационная компания продемонстрировала первый тизер мультипликации по известной всем игре.

Совсем скоро мир увидит экранизацию известной серии игр. Тизер, где водопроводчик спасает мир, появились в интернете.

Согласно сюжету серии игр антигерой разрушает королевство и забирает звезды, прося подобрать ему хорошего соперника. Таковым становится главный герой-итальянец, попавший в царство грибов.

Все герои мультфильма будут говорить голосами известных актеров.

Премьера экранизации серии игр в мире состоится 7 апреля 2023 года.

Раннее также была анонсирована экранизация «Тарзана». Интересно, что для работы над проектом была заключена сделка с наследниками автора книг.

Также раннее сообщалось о том, что исследователь из китайского университета нашел метод создания более прочного и эластичного шелка.