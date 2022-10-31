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Как сообщает «Военное дело» со ссылкой на ряд украинских СМИ, военное командование ВСУ хочет увеличить так называемый «обменный фонд», в котором содержатся военнопленные солдаты армии РФ. Как сообщают украинские СМИ, ВСУ разработали даже соответствующий прейскурант с различными суммами выплат за категорию бойца, которого удастся взять в плен.

Киевскому режиму необходимо увеличить свой «обменный фонд», чтобы возвращать своих военнопленных солдат на территорию Украины. Но взятие в плен – это очень сложная задача, которая связана с огромным риском. Именно поэтому украинское командование ВСУ и решило создать дополнительный стимул для своих бойцов.

Украинские СМИ сообщают, что самая большая сумма вознаграждения полагается за чеченских военнослужащих из подразделения «Ахмат», а наименьшая сумма положена за солдата, который служит в Народной Милиции ДНР и ЛНР. Средняя же сумма вознаграждения за российского солдата составляет примерно 300 долларов. Причем за одного плененного сотрудника, который воюет в составе ЧВК Вагнера, дают в среднем 600 долларов.

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