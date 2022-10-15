От замглавы администрации Херсонской области поступают сообщения о попытках наступления ВСУ в сторону Херсона.

Сообщается, что украинские бойцы стремятся закрепиться на правом берегу Днепра. Политик посоветовал жителям покинуть опасное место.

Также сообщается о том, что активная фаза наступления уже началась. Российская армия готова стоять до конца и отражать атаки ВСУ, ведь Херсон-часть России.

Власти Херсона просят руководства РФ, чтобы те помогли эвакуировать жителей в другие регионы. Есть опасения ракетных ударов со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что западные страны начали отворачиваться от Украины. Меркель и Макрон убеждены в том, что России и Украине стоит сесть за стол переговоров и перейти к мирному урегулированию конфликта.