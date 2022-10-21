Сообщается, что украинские военные планируют добиться максимальных побед в конце 2022 года.

Специалисты сообщают о том, что враг пытается обострить конфликт на территории Херсона. Плюс ко всему ВСУ увеличивают количество военных около Красного Лимана, где в будущем стоит ожидать наступления украинцев. Также есть информация о том, что в районе Угледара ВСУ хотят нанести несколько ударов с целью выявления слабых мест ВС РФ.

Однако, стоит отметить, что силы украинских военных не бесконечны. Мобилизационные ресурсы Киева подходят к концу, как и количество западных наемников.

Также важно то, что несмотря на вышесказанное, ВСУ удается выстроить прекрасное инженерное обеспечение и составить план четкой работы артиллерии.

Есть информация о том, что со стороны России на данный момент не ожидается масштабных наступлений. Тактика ВС РФ сейчас изменилась, военные идут по плану четко и поэтапно.