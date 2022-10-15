ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская Весна сообщает о том, что в южной части ВСУ начинается наступление на Берислав.

Рано утром в субботу противник начал наступление. Два украинских батальона пошли в активную атаку.

В двух направлениях украинские бойцы стремились атаковать российских бойцов, однако им было оказано серьезное сопротивление.

С целью отражения наступления соперника российские военные привлекли авиацию ВКС и ударные вертолеты.

Ранее сообщалось о том, что американские испытания новейших очков для бойцов армии США не увенчались успехом. На данный проект было потрачено более 20 миллиардов долларов, однако солдаты сообщают об ужасном самочувствие после применения технологии, а также о функциональных ошибках. Несмотря на это, определенная партия все же поступит в армию США.

Вам может понравиться

Идея о беспилотной зоне над Украиной неудачная, по мнению Питера Сучиу

Недавно известный обозреватель американского издания “19FortyFive” прокомментировал предложение о введение беспилотной зоны над территорией Украины. С таким предложением недавно выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к странам НАТО.

Ученые выяснили, что чувствуют умирающие люди в последний момент

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Mirror, интернациональная группа ученых провела исследование, чтобы выяснить, какое из чувств остается до последнего вздоха с умирающим человеком. Как смогли определить исследователи, люди

Две ракеты попали в военный объект в Львовской области

Как сообщает РИА Новости, глава областной военной администрации Львовской области подтвердил поражение военного объекта на территории региона. По словам Максима Козицкого, данный военный объект уже подвергался ракетному обстрелу ранее. В