Российская Весна сообщает о том, что в южной части ВСУ начинается наступление на Берислав.

Рано утром в субботу противник начал наступление. Два украинских батальона пошли в активную атаку.

В двух направлениях украинские бойцы стремились атаковать российских бойцов, однако им было оказано серьезное сопротивление.

С целью отражения наступления соперника российские военные привлекли авиацию ВКС и ударные вертолеты.

Ранее сообщалось о том, что американские испытания новейших очков для бойцов армии США не увенчались успехом. На данный проект было потрачено более 20 миллиардов долларов, однако солдаты сообщают об ужасном самочувствие после применения технологии, а также о функциональных ошибках. Несмотря на это, определенная партия все же поступит в армию США.