Сообщается о том, что вооруженные силы России нанесли удары по Днепропетровской и Сумской областям.

По Сумской области удары были нанесены с помощью ракет. В Днепропетровской же области удар пришелся на объект энергетической инфраструктуры. Есть и информация о том, что на месте удара начался пожар.

О пострадавших или погибших не сообщается.

Ранее говорилось о том, что Киевская власть не оставляет надежд на успешное наступление в Запорожской области. Украинские бойцы проводят учения по форсированию Днепра. Только за последний месяц было зафиксировано около трех отработок данной операции. Россия увеличивает защиту на берегах Днепра и около важных объектов инфраструктуры. Именно туда ВС РФ перебросили росгвардейцев и армейский состав, которые смогут обеспечить должную защиту.