Украина вновь понесла потери как в вооружении, так и в личном составе.

В Сети появились кадры, где можно увидеть то, как российские бойцы ударяют по колоннам ВСУ.

Бойцы ВСУ ехали в Херсонском направлении с целью нападения на российских солдат под городом. В этом направлении попытки атаки предпринимаются с особой регулярностью.

Сообщается о том, что в результате атаки российские военные ликвидировали около шести военных машин ВСУ.

Сейчас регулярно можно видеть успехи российской армии на фронте.

Раннее сообщалось о том, что Украина концентрирует силы в Херсонском направлении. Есть информация о том, что в скором времени может состояться битва под Херсоном, которая, по мнению специалистов, в какой-то мере будет похожа на битву под Сталинградом.