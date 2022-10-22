ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина вновь понесла потери как в вооружении, так и в личном составе.

В Сети появились кадры, где можно увидеть то, как российские бойцы ударяют по колоннам ВСУ.

Бойцы ВСУ ехали в Херсонском направлении с целью нападения на российских солдат под городом. В этом направлении попытки атаки предпринимаются с особой регулярностью.

Сообщается о том, что в результате атаки российские военные ликвидировали около шести военных машин ВСУ.

Сейчас регулярно можно видеть успехи российской армии на фронте.

Раннее сообщалось о том, что Украина концентрирует силы в Херсонском направлении. Есть информация о том, что в скором времени может состояться битва под Херсоном, которая, по мнению специалистов, в какой-то мере будет похожа на битву под Сталинградом.

Вам может понравиться

Берлускони получил в подарок от Путина 20 бутылок водки и тем самым мог нарушить антироссийские санкции ЕС

Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на действующих членов Европейской комиссии, подарочные 20 бутылок водки для бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони от Владимира Путина могут являться прямым нарушением антироссийских

Глава Чечни Кадыров призвал уничтожить центры принятия решений на Украине

Узнав о принятии Путиным решения о введении в некоторых регионах военного положения, Кадыров заявил о необходимости ликвидировать центры принятия решений на Украине. Данное высказывание глава Чечни опубликовал у себя в

Российский эксперт рассказал о переломе по отношению к военным БПЛА

По мнению специалиста, в России случился перелом по отношению к беспилотным военным аппаратам. Эксперт поведал о том, что в Министерстве обороны России изменилось отношение к использованию БПЛА во время боевых