Президент Путин сказал, что как раньше уже не будет. Как сообщает РИА новости, данная фраза была произнесена на церемонии присоединения к России украинских территорий.

Президент заявил, что РФ вступила в жестокий бой не с какой-то определенной страной, а с элитой, которая желает уничтожить Россию. Путин убежден, что наша страна, являясь свободной и сильной, отказалась наблюдать за тем, как строится новый мир без нее, а приступила к отстаиванию ее интересов, в ответ получив гибридную войну.

Элиты, о которых говорил президент РФ, являются жадными и алчными, желают управлять всем миром. Они не думают об обществе, напрочь забыли о традициях и моральных нормах.

РИА новости сообщает, что президент РФ указал Западу на все его попытки прошлого уничтожить Россию, и сказал, что не допустит этого.

Путин также добавил, что Россия смело кидает вызов элитам и будет бороться за свою свободу.