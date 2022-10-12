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Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров».

Кашин сказал, что новые американские комплексы ПВО проиграют «Искандерам».

Данные ракетные комплексы могут способствовать решению локальных задач в Киеве, но обеспечить защиту всей территории Украины фактически невозможно. Сегодня Америка обозначила сроки поставки первых двух аппаратов Киеву.

Данные комплексы совсем неэффективны в отношении баллистических целей. Они смогут лишь сбивать некоторые российские ракеты. При этом специалист отмечает, что если бы РФ знали о наличии у Украины данных комплексов ПВО, то просто применили бы «Искандеры» и достигли целей.

Специалист убежден, что использование комплексов NASMAS Киевом не принесет огромного эффекта, но поможет защитить личный состав ВСУ в тылу и прикрыть точки на западе страны.

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