SM-news сообщают о том, что отставной генерал сообщил о том, где находится российская армия, состоящая из более миллиона человек.

Гурулев поведал о том, что на фронте на территории СВО сейчас находятся около 300 тысяч служащих. Туда не входят, например, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот и так далее. При этом, отмечается, что около 30% фронтовиков это контрактники.

Бывший генерал-лейтенант также сообщил о том, что на данный момент идет подготовка граждан, которые попали под частичную мобилизацию. Также он описал трудности, с которыми столкнулись военные.

Ранее сообщалось о том, что большинство западных стран начали отворачиваться от Киева. Их возмущает неблагодарность и агрессивные призывы Зеленского. Президент Украины говорит о том, что ему недостаточно финансирования и требует такого оружия, с которым киевская армия технически справиться не сможет.