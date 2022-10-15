На данный момент на российском фронте наблюдается улучшение ведения боевых действий. Безусловно, это касается как грамотных ударов по объектам критической инфраструктуре соперника, так и улучшений в обороне.

Сообщается, что киевская власть начала осознавать серьезность происходящего и стремится увеличить оборону.

Трудности на фронте связаны с тем, что российские войска сейчас перебрасывают подкрепления, однако это может быть опасным. У соперника есть западные технологии, которые способны увидеть такие перемещения и атаковать.

Также сообщается о том, что российским военным сейчас поставляют современные технологии, которые в разы улучшат работу артиллерии.

Раннее сообщалось о том, что американская армия провела испытание современных технологичных очков для солдат, которое не увенчалось успехом. В проект было вложено больше 20 миллиардов долларов.