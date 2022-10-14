Америка убеждена, что данная тактика действительно повысит выживаемость самолетов США и из экипажей, которые окажутся в зоне ПВО противника.

На одной из последних конференций военные США обсудили «волчью стаю», которой они называют ряд дронов, способных действовать против ПВО противника.

По словам американского специалиста дроны смогут сыграть главную роль в выполнении задач в операции по прорыву ПВО противника. Идея данной операции заключается в том, что 3 волны дронов будут последовательно выяснять обстановку, наносить удар и оценивать результаты работы.

Если данная операция увенчается успехом, то можно будет запускать «стаю» в пилотируемую авиацию США. Американцы верят в том, что это поможет повысить выживаемость военных самолетов и их экипажей.