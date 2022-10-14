ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Америка убеждена, что данная тактика действительно повысит выживаемость самолетов США и из экипажей, которые окажутся в зоне ПВО противника.

На одной из последних конференций военные США обсудили «волчью стаю», которой они называют ряд дронов, способных действовать против ПВО противника.

По словам американского специалиста дроны смогут сыграть главную роль в выполнении задач в операции по прорыву ПВО противника. Идея данной операции заключается в том, что 3 волны дронов будут последовательно выяснять обстановку, наносить удар и оценивать результаты работы.

Если данная операция увенчается успехом, то можно будет запускать «стаю» в пилотируемую авиацию США. Американцы верят в том, что это поможет повысить выживаемость военных самолетов и их экипажей.

Вам может понравиться

Мария Захарова: «Оставьте Лиз в покое»

Британское ежедневное издание Times опубликовало информацию относительно «заговора» в верхушке британского правительства против премьер-министра Лиз Трасс. В материале указывалась информация, что в ближайшее время премьер-министру, скорее всего, будет грозить отставка.

Бывший директор Софии Ротару вспомнил случай, когда певица наотрез отказалась выступать в Чечне

Бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров в своем интервью для Московского Комсомольца вспомнил один интересный случай, который произошел с Софией Ротару. Лавров рассказал, что однажды Ротару пригласили выступить в Чечне

При разговоре о потолке цен на газ в Европе Миллер задумался о словах песни «Зима»

Идея Европы об установлении так называемого потолка цен на газ повлекла комментарий главы «Газпрома». Алексей Миллер напомнил членам Евросоюза, чтобы они изучили российскую культуру и послушали песню «Зима». Именно слова