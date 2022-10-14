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Нашествие на резервистов в жилых комплексах Санкт-Петербурга власти объяснили сверкой данных.

В жилых домах северной столицы начали появляться представители военкомата и полиции. Чиновники сказали о том, что это «группы оповещения».

Власть говорит, что данные действия не были облавой на призывников, а всего лишь проверка данных у тех, кому повестки были выписаны второй раз.

Представители администрации попросили горожан с пониманием отнестись к происходящему.

Ранее сообщалось о том, что Польша недовольна тем, что в скором времени их армию ждут поставки неэффективного оружия. То, что приедет полякам, было с легкостью уничтожено российскими войсками во время СВО. Жители Польши считают, что их стране стоит самим задуматься о производстве оружия.

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