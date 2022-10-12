Сообщается, что частная военная компания освободила Иванград. Также есть информация о том, что власти Киева начали эвакуацию своих чиновников из Аретемовска.

Такая быстрая эвакуация политиков из Артемовска связана с тем, что сегодня российские войска добрались до этого населенного пункта.

Своими действиями ЧВК «Вагнер» также способствовали тому, что бойцы ВСУ отступили.

Также частная военная компания сообщает о том, что ликвидировала части ВСУ в западном направлении от Николаевки.

Раннее стало известно то, что НАТО планируют скорые учения по ядерному сдерживанию. Альянс убеждает, что данные учения были запланированы. Есть мнение о том, что именно этот момент станет демонстрацией сплоченности стран Запада против РФ.