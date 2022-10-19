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Поступило сообщение о том, что ВСУ предприняли попытку высадку в Энергодаре с целью захвата АЭС.

В ночь со вторника на среду украинский десант предпринял попытку захвата ЗАЭС. Сначала бойцы ВСУ совершили обстрел города, а потом попытались осуществить высадку десанта.

Бой сил ВСУ и ВС РФ продолжался несколько часов.

Ранее сообщалось о том, что украинские бойцы стягивают все больше и больше сил к линии фронта, чтобы начать подготовку к форсированию Днепра. Позже украинцы все таки нанесли удар на важнейшие объекты инфраструктуры ЗАЭС.

Отмечается, что вышеуказанная Запорожская АЭС является самой крупной по количеству блоков и мощности АЭС на территории всей Европы. АЭС была взята под контроль российскими военными в рамках специальной военной операции. Сейчас станция находится под охраной росгвардейцев.

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