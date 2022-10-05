E1.ru сообщает, что мобилизованные военнослужащие запаса вернулись домой после отправки на специальную военную операцию. Мужчины были возвращены в день призыва.

Такие случаи произошли в двух городах. Мужчин проводили по всем правилам, но буквально спустя 12 часов вернули домой. Новостной портал сообщает, что семьи, конечно, рады тому, что их мужчины остались дома, но возникает вопрос, зачем было тревожить нервы жен и матерей.

Раннее глава одного из городских округов региона сообщил, что набора по мобилизации у них не будет, ведь план уже выполнен. Но, сообщения о том, что мобилизация закончена окончательно не было, город лишь выполнил первоначальное задание военкомата.

На днях стало известно, что американцы серьезно обеспокоены поведением Джо Байдена.