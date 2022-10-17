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Одно из американских изданий призвало президента США Джо Байдена не думать о силовом ответе на ядерные угрозы президента РФ.

Корреспондент убежден, что это приведет к гибели всего живого на Земле.

Более того, Украина сейчас страдает именно из-за политических игр Америки.

Специалист считает, что в случае применения ядерного оружия Путиным, у Байдена окажется пара вариантов действий.

Прежде всего можно будет игнорировать происходящее и выставить Россию главной виновницей.

Также можно будет произвести ответный удар, что, очевидно, приведет к мировой войне.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины недоволен количеством финансирования Украины со стороны Запада. Зеленский требует больше и больше вооружения и денег, что вызывает негативные чувства у Европы.

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