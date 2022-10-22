Военные силы Украины используют истребители с целью поражения российских крылатых ракет. Данное действие попало в объектив съемок жителей Одесской области.

Данный факт демонстрирует то, что количество средств ПВО у украинских бойцов значительно уменьшилось.

Эффективность данного способа отражения российских ракет ставится под вопрос, ведь все равно почти все оружие достигло своих целей.

Стоит напомнить, что сегодня утром российские военные нанесли очередные удары по некоторым городам Украины. На территории всей страны все еще звучит воздушная тревога.

Раннее сообщалось о том, что тактика ведения боя российскими бойцами изменилась после теракта на Крымском мосту и после назначения нового командующего российскими войсками в зоне СВО.