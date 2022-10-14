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Эффективность работы данного оружия на территории Украины оценивается почти что в 100%.

С целью ударов по объектам ВСУ использовалось около десятка данных ракет. Все они достигли своих целей. Эффективность примененного оружия достигает 98%.

Данная информация пока что не подтверждается официальными источниками.

Раннее сообщалось о том, что из-за начала частичной мобилизации в России в рядах ВСУ начались паника и страх. Украинские военные обеспокоены тем, что увеличение численности бойцов российской армии приведет к ухудшению положения Украины на фронте.

Отмечается, что за время проведения СВО Украина пережила уже семь волн мобилизации. Бойцы ВСУ жалуются на усталость, плохую дисциплины и нехватку сил. Многие уверены в том, что через пару месяцев у армии Украины уже совсем не останется мощи.

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