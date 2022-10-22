Сообщается о том, что сегодня с самого утра российские военные продолжают наносить массированные удары по важным объектам российской инфраструктуры. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

В одной из областей поврежден завод, на котором происходит ремонт натовской техники, поврежденной на линии фронта.

В другом регионе наблюдается серьезное задымление после ракетного удара. Рядом с Киевом произошел сильный взрыв, средства ПВО не смогли его отразить.

На территории Украины ситуация с энергоснабжением становится хуже и хуже с каждым днем. Во многих регионах нет электричества и воды.

Удары по объектам инфраструктуры Украины заставляют паниковать не только Киев, но и Западные страны.